Agora que a #thisisSPEED (a coleção de roupa, sapatos e acessórios da marca para a próxima estação fria) chega às lojas, a Bimba y Lola lança uma coleção-cápsula de joias de edição limitada, apenas disponível online.Com o nome de This is Action, a nova coleção apresenta um colar e dois pares de brincos, uma explosão de cor e experimentalismo que ganha forma em materiais como o vidro, o ferro e o acetato. As três peças são pintadas à mão por artesãos e, ainda que façam parte de um novo lançamento, seguem o conceito intergaláctico (e que inspira futurismo e movimento) que serviu de ponto de partida ao universo criativo da Bimba y Lola para este inverno.





Action Collection Colar em pele e vidro, €110, Bimba y Lola