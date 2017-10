Para o novo projeto BIMBAYLOLALOVES, a Bimba y Lola convidou várias artistas de todo o mundo para partilharem a visão que têm da marca e fotografarem algumas das suas peças de eleição. Uma das convidadas foi Giulia Scalese, fotógrafa e diretora criativa do site collecteur.co. Scalese usa objetos de moda e beleza para criar composições coloridas e surreais, sempre com sentido de humor.

Para Giulia Scalese, a Bimba y Lola é "uma marca super cool que apela tanto ao meu lado feminino como ao meu lado mais desportivo". O cinema, o design, a cor e o surreal são algumas das coisas que mais inspiram a artista que tem como ícones de moda a família Tenenbaum do universo do realizador Wes Anderson.

Outros nomes que fazem parte do projeto incluem as artistas Berta Pfirsich, uma fotógrafa que colabora com revistas como a Vice e a I-D, e John Yuyi, que em 2017 foi convidada para participar na campanha de Memes da Gucci e acabou por criar uma das imagens mais virais do projeto, o retrato de uma modelo tatuada com ícones das redes sociais.