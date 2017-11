Já a pensar na próxima primavera/verão, a Bimba y Lola criou uma coleção inspirada na juventude dos anos 60 que utilizou a moda e a música como veículos para a transformação social. Com estas inspirações, surgem então o símbolo da paz, os corações e as margaridas, tão características do movimento hippie.

O conceito da coleção, que tem no emblemático Festival de Woodstock uma das suas principais influências (e com ele vêm as malhas finas, o linho e o design psicadélico), dá origem a peças inspiradas na felicidade e na juventude, repletas de materiais como vinil e cores como o rosa chiclete, o verde e o vermelho.