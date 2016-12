A Biblical Lust acredita que cada pessoa tem uma identidade corporal e espiritual única, percorrendo a vida terrena como se de uma viagem se tratasse.

A marca acredita que a beleza, o requinte e o conforto não são pecado. Os modelos Biblical Lust proporcionam uma nova experiência de luxo e sensualidade, com toda a qualidade e savoir-faire do calçado "made in Portugal".Venha satisfazer a sua personalidade com a nossa coleção outono-inverno já disponível em biblicallust.com.