Betsy Teske tem 20 anos, é holandesa e acaba de fazer história nas passerelles da Semana da Moda em Paris. Teske é a primeira modelo curve (definição usada para modelos que nem são tão magras como as modelos mais comuns nem plus-size) a desfilar para uma marca como a Alexander McQueen.





Em entrevista ao site da Vice, Betsey disse que sempre quis ser modelo, embora não acreditasse que algum dia fosse conseguir devido ao seu peso. "Ao crescer, o maior desafio sempre foi lidar com as inseguranças que sentia em relação ao meu corpo. Pensei que só raparigas magras podiam desfilar. Entretanto, descobri que existiam vários tipos de modelos e candidatei-me a agências de modelos curve."





Teske quer ser um exemplo para jovens mulheres em todo o mundo e inspirar aquelas que não se sentem bem com o corpo que têm. "Para mim, ser bonita é sentir-me feliz e viver um estilo de vida saudável. (…) Quero que as pessoas saibam que não temos de fazer dietas para nos sentirmos aceites. Quando me apercebi disso acabei por ultrapassar receios que tinha e só lamento que não tenha acontecido antes."