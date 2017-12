Baseada em duas fotografias que chegaram à imprensa internacional no dia 1 de dezembro, a nova campanha da Benetton tem como objetivo promover a integração e alertar para a sua importância. Uma turma composta por 28 crianças de 13 nacionalidades diferentes protagoniza as imagens ? as crianças reúnem-se em redor de uma professora que lhes lê a história do Pinóquio.

Oliviero Toscani é o fotógrafo do projeto e explica, em comunicado, a importância da mensagem: "A integração é uma das questões mais importantes do nosso mundo nos dias que correm. O futuro dependerá da forma como, e em que medida, usamos a nossa inteligência para nos integrarmos com o outro e superarmos o medo."

Toscani vai continuar a trabalhar a imagem da United Colors of Benetton, a começar por uma campanha que será lançada em fevereiro de 2018.