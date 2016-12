pub

Para a estação Primavera/Verão 2017 Beatriz Bettencourt apresenta uma coleção citadina que retrata um movimento retrógrado até ao momento da infância. Tendo como referência os jogos, brinquedos e peças handmade de cariz retro, RETROGRADE transmite a felicidade e contentamento inerentes ao período da infância, transmitindo a liberdade que tanto a inocência como o desconhecimento provocam na nossa consciência.





Por sua vez, Olimpia Davide apresenta uma coleção descontraída com uma silhueta estruturada devido às suas formas assimétricas, contrastando com uma silhueta esvoaçante, transmitindo leveza. A grande inspiração para a coleção partiu de uma viagem à Turquia e todas as suas memórias associadas a esta viagem. Daí surgiram as peças que a população turca vestia como as calças dos homens com vinco, o colete, as lapelas de blazer os vestidos abaixo do joelho. Elementos esses fundamentais para a construção de uma silhueta com volume, sem nunca esquecer a simetria das peças, conjugadas com diferentes matérias-primas e reações distintas.