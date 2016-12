pub

O burburinho pela imprensa e pelas redes sociais começou antes mesmo do desfile, com grandes celebridades na primeira fila (família Kardashian incluída) e supermodelos no backstage (Sara Sampaio, Gigi Hadid, Jourdan Dunn, Doutzen Kroes, Alessandra Ambrosio, entre outras).





O desfile foi surpreendente, o que não surpreende nada, uma vez que Rousteing já é conhecido por elevar sempre os seus padrões e superar-se estação após estação.





As propostas Balmain são ousadas, com cores e silhuetas fortes e marcadas, sem esquecer os pormenores dos tecidos e das aplicações.