Regra geral, um designer inspira-se em influências que vai buscar ou procurar por si mesmo. Awaytomars apresentou uma coleção que assinala um movimento original e inovador e que pode muito bem ser o futuro ? se é que não é já. A dupla não apresentou uma coleção surpresa. Isto é, antes de ser fabricada, a coleção foi cocriada em conjunto com uma série de pessoas que decidem que tendências terá a nova proposta, para serem de imediato (logo após o desfile) compradas. Um conceito ligado por inteiro ao "see now buy now" a que temos assistido em marcas internacionais como a Burberry ou a Tommy Hilfiger.





"Na AWAYTOMARS os usuários estão envolvidos em todas as fases do processo de design: são eles que decidem o que é essencialmente produzido. Comparada a métodos tradicionais de processo de desenvolvimento na indústria da moda, a AWAYTOMARS reduz custos e tempo desperdiçado: não há sazonalidade ou stock desperdiçado pois apenas os itens vendidos são fabricados. Além de um processo criativo livre, a AWAYTOMARS propõe um novo modelo de venda, em que os lucros são compartilhados tanto com os designers originais quanto com os membros da comunidade que contribuem com sugestões significativas para o desenho final", pode ler-se no comunicado à imprensa.