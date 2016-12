Marie Rambert. A sua grande estreia no Cinema deu-se com o filme A Princesa e o Plebeu, com o qual deixou Hollywood a seus pés e ainda conseguiu ganhar um Óscar de Melhor Atriz. A partir daí somaram-se os papéis em grande filmes que fizeram história até aos dias de hoje, e que acabaram por marcar a sua carreira de atriz. São eles: Breakfast at Tiffany's, Roman Holiday, Guerra e Paz ou My Fair Lady.

Audrey Hepburn nasceu a 4 de maio de 1929 em Ixelles, Bélgica. A atriz adquiriu, no entanto, a nacionalidade britânica sendo que ambos os pais eram de descendência inglesa. Quando os pais se divorciaram, tinha ela 9 anos de idade, foi enviada pela mãe para um colégio interno em Inglaterra, de forma a afastá-la das discussões familiares.Todavia, em 1939 rebentou a Segunda Guerra Mundial, na qual Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Por essa altura, a mãe de Audrey resolveu levá-la para a Holanda, o seu país de origem, onde estaria em segurança. A situação não correu como o esperado, tendo em conta que também a Holanda acabaria por ser invadida pelo regime Nazi. Curiosamente, e talvez por todas as más experiências vividas durante essa época, Audrey Hepburn veio mais tarde na sua vida a recusar interpretar o papel de Anne Frank no cinema.Só no final da guerra, mãe e filha regressariam a Inglaterra, onde Audrey veio a ingressar na prestigiada escola de balet deAinda nos dias de hoje, estilistas e criativos tentam a todo o custo dar a vida à imagem de Audrey Hepburn e são mesmo muitas as celebridades que seguem o seu estilo. Olivia Palermo, Lily Collins, Anne Hathaway ou Natalie Portman são exemplo disso. A sua própria neta, Emma Ferrer, chegou a reinterpretar o estilo da avó numa produção fotográfica em jeito de homenagem.Por Ângela Mata