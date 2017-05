pub

Bella Hadid já nos habituou a dar que falar em eventos de red carpet, sobretudo pela falta de tecido em determinadas áreas dos vestidos que escolhe. Desta vez, foi a transparência quase total do vestido Ralph & Russo que deu nas vistas em Cannes.

Foram necessárias 3 mil horas para dar por terminado o vestido que fazia parecer que a modelo estava coberta de diamantes.

Trata-se de um vestido no qual foram utilizados mais de 13 materiais diferentes e no qual trabalharam as mãos de cerca de 30 costureiras. No processo de bordar, foram usados dez tipos diferentes de cristais, pérolas e lantejoulas transparentes.