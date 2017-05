pub

Nicole Kidman tem estado presente no Festival de Cinema de Cannes para promover o seu mais recente filme, The Killing of a Sacred Deer. Num dos primeiros dias do certame, a atriz surgiu com um vestido de cortar a respiração que a fez parecer uma autêntica bailarina.

O maravilhoso vestido é um modelo Calvin Klein By Appointment, composto por uma espécie de espartilho preto em seda e cetim e uma saia em tule branco.

A saia foi construída com mais de 70 partes individuais de tule, cortadas de forma minuciosa, em 15 diferentes tamanhos, de maneira a criar o efeito de preenchimento gradual.

Foram necessárias mais de 150 horas para terminar o vestido e cerca de 165 metros de tule. O look final de Nicole Kidman foi composto por uns sapatos de salto alto pretos e uma clutch metalizada, ambos Calvin Klein.