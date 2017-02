pub

Emma Stone não poderia ter escolhido vestido mais perfeito do que este, usado na entrega dos prémios BAFTA, em Londres. Para além da beleza extraordinária do modelo, desta forma a atriz conseguiu proteger-se mais do frio que se fez sentir em Londres naquela noite.



O vestido é um modelo de alta costura Chanel, confecionado à mão durante mais de 1100 horas de trabalho. O modelo em organza cinza foi costurado à medida da atriz, bordado à mão com mais de 18 mil elementos: fragmentos de espelhos, apliques de folhas de prata, pedras de cristal e missangas.



Para perceber melhor a delicadeza deste trabalho, veja o vídeo abaixo!