Foi na emblemática Place Vendôme, o início da Rue de la Paix, que a Louis Vuitton capturou a essência de Paris e a espelhou na nova coleção primavera/verão. Nesta coleção de acessórios, a atmosfera da cidade das luzes é sugada para da uma das peças que, estrategicamente colocadas sobre objetos como cadeiras ou bancadas de pedra. Um conceito minimalista e ao mesmo tempo complexo ao nível visual.



Idealizada para uma mulher que se acessoriza os seus conjuntos com o desejo de triunfar no mundo, há uma aposta forte em cores como o dourado, o nude ou o preto tanto nas carteiras como nas botas, desenhadas com detalhes exclusivos que marcam a diferença pela pormenorização.