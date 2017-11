Já imaginou poder entrar no site de uma loja, escolher todas as peças de roupa que gostaria de provar, pedir para entregar em casa e só pagar por aquilo de que realmente gostar? A marca online ASOS acaba tornar essa ideia uma realidade.

A loja britânica de moda e beleza criou o serviço Try Before You Buy (em inglês Prove Antes de Comprar), que permite que o cliente obtenha qualquer um dos 85 mil produtos e peças da marca entregues gratuitamente em casa. O cliente só paga por aquilo com que quiser de facto ficar e tem 30 dias após o envio para decidir.

A ASOS já era conhecida pela possibilidade de entrega ao domicílio no dia seguinte e por ter um serviço de entrega no mesmo dia.