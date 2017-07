A plataforma de vendas online ASOS tem feito notícia um pouco por toda a Internet, devido às fotografias das modelos que tem publicado no site, sem qualquer tratamento de imagem. As imagens deixaram de parecer perfeitas e em muitas delas notam-se as marcas de celulite e estrias.

O alerta para esta nova política da ASOS foi dado por alguns utilizadores do Twitter, que têm recebido bastante bem a ideia. Muitos defendem que desta forma se transmite, e bem, que as mulheres não são totalmente perfeitas e que é normal haver celulite ou estrias algures no corpo feminino.

A ASOS ainda não confirmou se esta mudança foi propositada ou apenas esquecimento, mas o resultado já está a ser aplaudido um pouco por todo o mundo.