A evolução do estilo clássico aparece na forma destes dois modelos que combinam a inovação com o novo padrão da marca - camaleão (chameleoid mesh).

Para esta colecção, ASICS Tiger procurou inspiração nos camaleões, animais exóticos com a habilidade de mesclar as suas cores. Nesta nova temporada a marca introduz o revolucionário padrão chameleoid mesh. Esta nova malha não é só leve, fresca, como ainda muda de cor de acordo com o ângulo em que é vista.

Ambos os modelos, GEL-KAYANO TRAINER EVO e GEL-LYTE RUNNER, destacam no forefoot o padrão chameleoid mesh, e alternam entre os tons claros de Fiery Coral e Green Gecko com o contraste de tons de preto na língua e no drop, o que faz com que estas combinações sobressaíam.

O upper negro de cabedal e os atacadores pretos que amarram os respectivos uppers, assentam numa sola branca limpa. Como toque final, ambos os pares apresentam detalhes de Green Gecko na língua e no logo da marca.

O GEL-KAYANO TRAINER EVO tem um visual elegante e simples. É fácil de calçar e descalçar devido à sua língua integrada. Possibilita uma total estabilidade com uma sola larga protectora e amortecedora. Tem um estilo futurista e faz virar a cabeça de qualquer um.