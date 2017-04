pub

Com estreia marcada nas salas de cinema portuguesas a 16 de Março, o filme "A Bela e o Monstro" já inspirou muitas coleções. A ASICS Tiger junta-se a esta história de encantar e em colaboração com a Disney lança um pack edição limitada de sete sapatilhas.



Os modelos GEL-LYTE III e GEL-LYTE V ganham as cores do figurino dos personagens principais e são desenvolvidos com tecidos e padrões usados na construção dos trajes do filme.



A personagem Bela é representada no modelo GEL-LYTE III em dois modelos um branco e outro pérola com gráficos de rosas espalhadas por todo o cabedal. A personagem Monstro é representada também pelo modelo GEL-LYTE III em castanho com utilização de camurça e pele. Acentuado por detalhes em veludo azulão. Todos os modelos contém pequenos tesouros escondidos e o logo da Disney gravado no sola.