Para celebrar o 80.º aniversário do filme A Branca de Neve e os Sete Anões, a marca ASICS Tiger lançou uma coleção de ténis em parceria com a Disney. Com um modelo dedicado a cada uma das personagens – os ténis da Branca de Neve, os da Rainha Má e um modelo numa cor diferente para cada um dos Sete Anões –, a coleção chega à loja KICKS e ao site da ASICS Tiger na primeira semana de dezembro.

O modelo Branca de Neve segue as linhas do design GEL-Lyte e combina várias referências do filme, como é o caso da maçã impressa na palmilha e das sobreposições de veludo vermelho, o material da capa da personagem. Já os ténis da Rainha Má seguem as mesmas inspirações, mas em preto e lilás, com a língua em forma de coroa e glitter dourado na sola. Ambas estão disponíveis em tamanhos para senhora.

Esta é a primeira vez que o modelo GEL-Lyte é lançado numa versão para crianças que reflete algumas das características dos anões. O retrato de cada um aparece na palmilha e a cor combina com as peças de roupa da personagem em questão.

Pode encontrar os modelos em www.asicstiger.com ou nas lojas KICKS a partir da primeira semana do próximo mês.