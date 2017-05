Os modelos icónicos da marca americana estão de volta e passaram a ser assíduos nos looks das it girls. Ainda se lembra deles? Confira.

pub

Estão disponíveis novos modelos e cores da emblemática linha Classic Lites, da Vans. Clássicos como os Authentic, os Old Skool, os Sk8-Hi ou os Slip On estão mais confortáveis e com uma estrutura mais leve devido à tecnologia UltraCush Lite. Os renovados modelos apresentam um design clean, monocromático e minimalista. As combinações intemporais como o preto e o branco e o estampado Checkerboard mantêm-se e reforçam o ADN da marca.