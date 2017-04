pub

A grande novidade da marca portuguesa são as toalhas reversíveis e os novos padrões disponíveis. Apesar da inspiração árabe, cada peça tem também a particularidade de ter um nome de uma praia portuguesa ou estrangeira.





Para marcar o lançamento da campanha, a marca apresentou o filme (dirigido por Roger Serrasqueiro) e o lookbook produzidos entre Portugal e Cabo Verde sob o lema "Some call it summer, we call it life".





As tolhas estão disponíveis em três tamanhos: o singular (100x190cm, €29,90/€33,90), o duplo (190x190cm, €42,90/€44,90) e o Kids (140x70cm, €22,90).





Os artigos podem ser adquiridos na loja oficial da Futah Beach Towels e nas diversas lojas temporárias identificadas noda marca.