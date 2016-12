Marca de referência de moda infantil, a boboli, lança uma edição cápsula de t-shirts inspiradas nos ícones da música moderna: The Ramones, The Clash ou The Beatles.

Na missão de promover a curiosidade e a vontade contínua de descobrir, explorar e aprender com os mais pequenos, a boboli criou uma edição limitada dedicada ao Rock and Roll, para a sua coleção outono/inverno 16, e aos ícones mais emblemáticos e influentes deste género musical, rebelde por excelência.

The Ramones, The Clash ou The Beatles são alguns dos grupos lendários cuja imagem inspirou o design destas t-shirts de algodão, duas para rapariga e duas para rapaz, com divertidas ilustrações da autoria de Olga Capdevila.