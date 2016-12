As peças-chave do outono da Mango

A estética clássica e a vibe desportiva da nova coleção da Mango foram captadas na nova campanha da marca, fotografada no famoso e naturalmente bonito lago del Valle nas Astúrias. As modelos Edie Campbell e Natalie Westling são as musas deste outono, e surgem num ambiente frio - típico das montanhas da região. As camisolas de gola alta, os sobretudo compridos, e as camisolas volumosas são algumas das peças chave nesta coleção. As cores são frias, os padrões são tartan ou geométricos.