Juntar a arte da criação de roupa com a arte da fotografia? Sim, agora já pode. As melhores paisagens nacionais já se encontram estampadas nas t-shirts da marca portuguesa Nazareth Collection, dando origem à Serralves Collection.

pub

Serralves Collection é o resultado da colaboração entre a marca portuguesa Nazareth Collection, especializada em padrões com imagens originais de alta defrinição, e a Fundação de Serralves.

Uma edição limitada, composta por tops e t-shirts com estampados fotográficos originais, e sugere que vista detalhes únicos da arquitectura e paisagem de Serralves.

Para Márcia Nazareth, responsável criativa da marca Nazareth Collection, a inspiração para a Serralves Collection veio de todos os elementos que têm tornado singular este espaço de cultura a nível mundial, propondo peças de design de moda elegantes, confortáveis e tão contemporâneas quanto o próprio Museu: "Serralves tem tudo o que a minha objetiva pode querer: as formas, as sombras, os materiais, as cores, a natureza, o belo, a paz...".

A Serralves Collection utiliza viscose de alta qualidade e elevado conforto e é fiel à estética fotográfica e ao estilo casual da marca.