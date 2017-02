TINA KUNAKEY | @tinakunakey Conta com 109 mil seguidores e já faz parte do jet-set internacional. Nunca sabemos quem será a próxima celebridade a surgir no seu Instagram. Já por lá passaram Bella Hadid e Vincent Cassel (atual namorado). Partilha muitas imagens da noite parisiense e das viagens que faz.