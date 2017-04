pub

Os Duques de Cambridge estiveram em visita oficial a Paris, em honra dos 20 anos que assinalam a morte da Princesa Diana. Esta foi a primeira visita de William à capital francesa desde o fatídico acidente de carro que vitimou a mãe, tinha ele apenas 14 anos.



A chegada do casal a França coincidiu com o St. Patrick's Day, celebrado com uma tradicional parada em Londres, à qual ambos assistiram antes de viajarem até Paris.



O primeiro dia em Paris começou pelo Palácio do Eliseu, onde os duques foram recebidos pelo Presidente francês François Hollande. Mais tarde, os dois foram recebidos pelo embaixador do Reino Unido em Paris, Edward Llewellyn e a mulher deste Anne Llewellyn . Foi precisamente na embaixada do Reino Unido que se realizou um jantar de gala, no qual Kate Middleton deslumbrou com um maravilhoso vestido de Jenny Packham.



O segundo dia, foi marcado por uma série de paragens em pontos turísticos de Paris, como o Trocadero, o Les Invalides ou o Museu D'Orsay. Pelo meio, Kate e William tiveram ainda oportunidade de conversar com alguns dos sobrevivente dos mais recentes ataques terroristas de Paris. A passagem pela cidade luz foi finalizada com um jogo de rugby no famoso Stade de France, entre Inglaterra e França.