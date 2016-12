pub

A chegada do Outono traz consigo o desejo de procurarmos as cores e os materiais característicos desta estação. O guarda-roupa, que agora conta com tons mais escuros, aguarda por um calçado com acabamentos luxuosos em padrão animal, pêlo ou lantejoulas, elegante e sempre confortável. As sugestões da Butterfly Twists para este Inverno vão acrescentar textura e brilho ao look desta estação, tornando cada momento a pé mais especial. Bailarinas ou botins, vai ser como caminhar sobre as nuvens. Veja-as na galeria, acima.