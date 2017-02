pub

Se por um lado o jovem designer Gonçalo Peixoto seguiu até aos souks de Marraquexe para fotografar a campanha de verão, Christophe Sauvat apostou num cenário mais campestre e florestal, no meio de canaviais. E se por um lado Miguel Vieira apostou num espaço requintado e clássico como o interior do Palácio Fenizia no Porto, a Perks apostou num alinhamento mais conceptual, para mostrar as peças da linha Perks Today.









Não são só as marcas internacionais que apostam tudo nas campanhas de estação para estação, há vários nomes portugueses que não dispensam nem atitude, nem originilidade, quando projetam as coleções que se seguem.

