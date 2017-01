pub

1. Beje:



Qualquer combinação é viável e pode incluir, entre os beges, os castanhos e cinzas. Não escolha materiais leves. Para ter algum impacto, a peça deve ter um cair pesado e um toque de qualidade. Lã, caxemira, pele, pelo ou camurça são os materiais naturais que brilham em tons neutros.



2. Branco:



O branco em look total é uma opção ousada. Se não adorar a ideia, conjugue com umas calças de ganga ou com acessórios azuis que darão um corte subtil à frieza do branco. Não abuse nos ornamentos. Terá mais impacto com silhuetas arrojadas mas minimalistas. Se acrescentar joias, opte pela prata ou ouro branco em detrimento do ouro amarelo.