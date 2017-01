pub

De estação para estação renovam-se as os conceitos, as coleções, os rostos. Mas a irreverência, essa, é quase sempre em dose dupla nas campanhas de moda. A próxima primavera/verão reveste-se, para já, de apostas originais. Veja-se a inesperada campanha com camelos passeados pela modelo Fernanda Ly em plena cidade de Nova Iorque, em Kate Spade; ou tigres deitados nos sofás e girafas em jardins, em Gucci; ou até cenários caricaturados com duendes junto a Fergie, em Phillip Plein. Mas se a loucura é a palavra de ordem, o talento mais o é - já que todas estas imagens nos fazem parar e olhar os pormenores. Veja-as acima.