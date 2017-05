A parceria entre a marca francesa Vetements e a Manolo Blahnik Boots deu origem a um novo conceito no mundo do calçado. Saiba do que estamos a falar

As botas que estão a fazer sucesso

pub

As criações da Vetements são no mínimo ousadas e decerto controversas, e este novo modelo de calçado da marca não é exceção. As botas em causa acompanham toda a perna, culminando ao nível da cintura.





As thigh high boots custam cerca de €3700 e já fazem parte do guarda-roupa de algumas it girls, como é o caso da modelo Kendall Jenner.







playing dress up A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Apr 29, 2017 at 9:49am PDT

Joana Pinheiro Rodrigues