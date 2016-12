Saiba quem faz parte da nossa lista e inspire-se nos melhores (e mais estilosos!) looks do ano.

As 40 mulheres mais bem vestidas de 2016

Lupita Nyong'o | Atriz | Queniana nascida no México | 33 anos

Umas sãotrizes, outras stylists, outras cantoras ou bloggers de moda ou de beleza, mas estas 40 mulheres têm uma coisa em comum: são ícones de estilo.





As personalidades que escolhemos para esta lista são de todas as idades e todos os estilos, para que cada uma de nós possa identificar-se com (pelo menos) uma delas.





Percorra a galeria para conhecer os melhores looks das mulheres mais bem vestidas de 2016 e entre no novo ano com muita pinta.