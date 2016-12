Com a entrada no novo século, vimos surgirem novas it bags como a Balenciaga City, de Nicolas Ghesquière (tão usada por Kate Moss e Sienna Miller); ou como o renovado clássico Yves Saint Laurent (com a inscrição YSL); em 2003, a Mulberry lançou a Baysweater, nomeada assim por causa de uma zona da capital inglesa; outra grande novidade foi a PS1 Proezna Schouler, concebida como a "anti-it bag"; ou em 2009 o aparecimento da linha da Celine’s luggage tote (Nicky Hilton, Rihanna e Kim Kardashian usaram bastante a carteira). A Baguette, da Fendi, por exemplo, foi usada por Sarah Jessica Parker na série O Sexo e a Cidade - o que levou a marca a vender 100,000 modelos da linha apenas naquele ano. Além das carteiras que ficaram populares por causa de celebridades, há também aquelas que vendem mais simplesmente porque a marca conta com uma herança histórica respeitada. A Prada é uma delas - o modelo Galleria ficou famoso "apenas" quando as pessoas reconheceram o trabalho árduo de seu criador. Outra famosa casa italiana é a Gucci, que ficou conhecida por utilizar materiais como o bambu nas suas criações. Durante a segunda Guerra, em tempos de economia, esse material era a melhor opção para fazer produtos criativos sem prejuízo. A moda pegou, até que personalidades como Elisabeth Taylor e Lady Diana foram vistas com o acessório.



Mas os incontornáveis clássicos tornaram-se imprescindíveis no guarda-roupa de grande parte das celebridades. A francesa Hermès foi a marca que praticamente inventou o conceito das 'it bags'. De acordo com o site oficial, Robert Dumas fez o desenho de um acessório prático e fashion em 1930. Grace Kelly, a princesa do Mónaco – caiu de amores pela bolsa e encomendou seis modelos em diferentes cores. Um dia, em 1956, um paparazzi fotografou Grace para a revista Life e a capa foi vista em todo o mundo. A atriz também estava usando o acessório para esconder sua barriga, pois estava grávida de sua filha Carolina. A partir de então, a 'it bag' ganhou um nome: "Kelly". Mas na história, há outros modelos de carteiras que foram batizadas por celebridades. É o caso de "Jackie", da Gucci, criada em 1961 para homenagear Jacqueline Kennedy. Outro grande tributo é a "Lady Dior", que no começo era chamada de "Chouchou". Em 1995, com a visita da princesa Diana a Paris e a oferta singela da primeira-dama Bernardette Chirac, o acessório ganhou as atenções do mundo. Outra musa de uma it-bag era Ricky Lauren. Ela é a mãe da carteira da Ralph Lauren. De acordo com o criador, a inspiração estava dentro de casa "A minha mulher Ricky é a minha verdadeira musa". Em 2013, a carteira ganhou o nome de "Soft Ricky".

Stylight selecionou as carteiras mais emblemáticas de sempre e criou uma infografia capaz de explicar um bocadinho da razão porque se transformaram num verdadeiro ícone.As carteiras são sem sombra de dúvida motivo para despertar paixões. São elas o elemento imprescindível no look de qualquer mulher, capazes de se transformarem em autênticos must-have, bastante desejados quando as vemos na mão de certas celebridades.Esta seleção vai desde as mais recentes criações de Kenzo, Dior ou Michael Kors, mas não esquece os clássicos como a 'Kelly' da Hermés ou a '2.55' da Chanel.