O desfile de lingerie mais antecipado do ano ainda não começou, mas foi recentemente publicado um vídeo da parceria da Balmain com a Victoria’s Secret que revela algumas das peças-chave da coleção. Blusões de cabedal com brilhos e tachas acompanhados por carteiras a condizer, soutiens com padrão escocês/tartan e bodies em rede preta farão parte da coleção que, entre outras linhas da marca americana, desfilará hoje em Xangai.

Esta coleção-cápsula com a Balmain é a primeira parceria feita pela Victoria’s Secret e vai incluir looks exclusivos para o desfile e uma seleção de peças que estará à venda nas lojas da marca a partir do dia 29 de novembro.