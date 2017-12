As peças com maiores listas de espera

CARTEIRA NINA, GABRIELA HEARST | “Fiz uma edição limitada de 20 carteiras que ofereci a amigas e às mulheres com quem trabalho. A senhora que me faz os sapatos tem uma e a atriz Brie Larson também”, disse Gabriela Hearst à Vogue americana. A designer não produz as carteiras em grandes quantidades e o modelo, que existe em várias cores e materiais, não está à venda em lojas ou no site da marca. Para encomendar o modelo, terá de enviar um e-mail à designer para se inscrever na lista de espera, sendo que deverá pagar entre €1.500 e €12.000.