O Dia de São Valentim já passou, o que não é desculpa para que o amor não seja celebrado. O amor está em todo o lado, nas nossas relações diárias e em tudo o que fazemos, certo? Pelo menos foi nisso que a Zara pensou para criar as novas sandálias que vamos querer usar na próxima estação quente. São pretas, têm um salto de 7,5 cm e tiras pretas com letras brancas, onde se lê "pre love" e "post love" (antes do amor e depois do amor), levando-nos a refletir sobre aquilo a que damos valor no início de uma relação e aquilo que fica quando esta acaba.