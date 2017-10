A série sobre a vida de Carrie Bradshaw e o seu grupo de amigas já deixou os ecrãs em 2004, mas o estilo e a atmosfera glamorosa de cada episódio continuam a inspirar muitas mulheres e marcas de roupa.





Desta vez é a Zara que nos traz duas peças temáticas para a nova estação: um camisolão vermelho com letras gigantes que dizem ‘Mr. Big’, o nome do protagonista masculino da série, e uma T-shirt preta com a frase ‘Shopping is my cardio’, algo que Carrie Bradshaw costumava dizer. Veja as peças na galeria, em cima.