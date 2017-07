Esta boneca surge no seguimento da campanha "Tu podes ser o que quiseres", através da qual a Barbie tem vindo a incentivar as meninas a seguir, lutar e alcançar os seus sonhos, por mais que fujam à norma. A associação a estas jogadoras profissionais de futebol reforça assim a mensagem de empowermentque a boneca mais famosa do mundo quer passar a crianças e adolescentes. "A Barbie tem vindo a transmitir em todo o mundo, e em Portugal também, a mensagem ‘Tu podes ser o que quiseres’. Nós queremos que todas as crianças sonhem e sigam os seus objetivos. Homenagear a Cláudia Neto, a Ana Borges e a Diana Silva, três mulheres que cresceram a jogar à bola nos recreios com os rapazes e que são hoje jogadoras da seleção nacional, é um privilégio e uma alegria para a Barbie. Desejamos a toda a seleção feminina de futebol o maior sucesso e que esta pequena homenagem continue a inspirar a imaginação das crianças portuguesas", afirmou Sara Marçal, Brand Activation Lead da Mattel Portugal, em comunicado de imprensa.