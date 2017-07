Chegou calmamente ao apartamento no n.º 29 da Faubourg de Saint-Honoré, onde viveu Greta Garbo, com a mulher e o filho e ao sentar-se no sofá com movimentos suaves, não adivinharíamos que acaba de apresentar ao mundo o fruto do seu trabalho dos últimos meses: "Estou muito bem, obrigada. Não gosto de revelar nervosismo, não ajuda em nada." E foi neste tom relaxado que conversou com a Máxima.

#ATaleOfFallenKings foi a inspiração por detrás do desfile de alta-costura de Elie Saab para o outono/inverno de 2017/18. Envolto numa aura de magnificiência medieval, as modelos invadiram a passerelle ao som de um dramatismo adequado aos bordados intricados, dourados, plumas e veludos escuros. Um espetáculo digno de realeza. E foi precisamente nas rainhas guerreiras da época medieval que Elie se focou: "Todas as épocas têm as suas guerreiras, mas desta vez trabalhei à volta da presença destas mulheres, que tinham muito poder e lugar na sociedade. Eram tempos difíceis e as mulheres eram muito fortes."



A duas semanas da estreia da nova temporada da série A Guerra dos Tronos, as silhuetas geraram um inevitável burburinho em torno de Westeros. Mas Elie "foge" dessa comparação. Homenageia a época medieval, confessa que não tem uma mulher na cabeça, nem uma idade, "porque há mulheres de 20 muito aborrecidas e mulheres de 80 com espírito de adolescente". Quando perguntámos qual o seu primeiro pensamento ao terminar o desfile, não hesitou: "Pensei na próxima coleção!", diz, entre risos. "O mundo da moda não para nunca!" Nem a sua cabeça. Admite que tenta descansar e estar com a família. "O sinónimo de diversão para mim é estar com pessoas bonitas, ao sol... Adoro o verão, mas o trabalho nunca sai da cabeça."

Fotografia: Getty Images



Fotografia: Getty Images