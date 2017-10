A vida de uma modelo entre semanas da moda é imparável e cansativa e, por isso, são precisos looks confortáveis. Bella Hadid não para de viajar, entre Nova Iorque, Londres e Milão, e por isso mesmo não dispensa as suas botas militares Dr. Martens. Perfeitas para combinar com looks mais femininos e para calçar todos os dias.

A modelo combinou as botas em pele com um look de veludo, uns óculos de sol ao estilo Matrix e um boné da Off White. As botas Dr. Martens que a modelo calça custam cerca de €150.

As botas Dr. Martens foram criadas na Alemanha nos anos 40 pelo médico do exército Klaus Märtens, que durante a II Guerra Mundial viu no padrão das botas militares o conforto que precisava para os seus pés. Alguns anos depois, nos anos 60 e 80, foram adotadas pela contracultura, principalmente pelos movimentos punk e grunge. E logo depois pelos designers de moda.