pub

As duas lojas da marca abriram no Norte e Centro do País. As cidades escolhidas foram Lisboa e Porto. Em Lisboa, a nova Armani Exchange abriu naquela que é a Avenida mais emblemática da cidade e do país: Avenida da Liberdade. No Porto abriu na Rua de Santa Catarina. Em ambas as lojas será possível encontrar as coleções de moda mulher, homem, calçado e acessórios Armani Exchange. Todas estas opções resultam numa abordagem moderna e descontraída de vestir. São peças refrescantes e inspiradas na energia da juventude, por isso destina-se a um público mais peculiar.