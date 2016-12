pub

A marca de calçado Aquazzura já nos habituou a coleções que misturam muita cor com algum atrevimento e são responsáveis por fazer suspirar muitas celebridades. Mas desta vez é notícia porque apresenta a modelo Arizona Muse como embaixadora da marca.



Quando Edgardo Osorio decidiu começar a sua própria marca de calçado com apenas 25 anos de idade, já contava com 10 de experiência na área. Talvez seja esse um dos ingredientes do sucesso da Aquazzura, fundada em 2011. Desde então inúmeras mulheres famosas e carismáticas têm sido vistas a usar as suas criações.

A Aquazzura fecha o ano de 2016 com o anúncio da modelo Arizona Muse como embaixadora oficial da marca. Diz Edgardo Osorio em comunicado que "Arizona é uma mãe trabalhadora, naturalmente bonita e tem uma energia e um carisma fantásticos. Ela incorpora o espírito da mulher Aquazzura."