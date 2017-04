A coleção que Ana Sousa apresentou no Portugal Fashion é intemporal e foi pensada para mulheres de todas as idades.

Numa visão mais expressiva que nunca, a nova coleção de Ana Sousa é pautada por linhas que evidenciam a silhueta feminina que abraça o look retro. Sobressaem as peças únicas como jumpsuits cintados ou vestidos fluídos, mas também uma das peças que mais marca o ADN da marca: a camisa.



As transparências chegam às peças do início ao fim da coleção, e a paleta de cores é alargada: o vermelho, o preto, o amarelo, o azul, o rosa e o roxo são algumas das eleitas. Destaca-se a alargada coleção de acessórios, como carteiras oversized com aplicações, ou pequenas carteiras com detalhes mais elaborados.