Esta coleção é das primeiras que eu vejo que foi feita a pensar no corpo real da mulher. Eu sou uma mulher real, e como mulher real que sou também gosto de ver evidenciadas as minhas formas. Dentro da linha fitness tens push up, control top e total shapper, que nos "puxa" nos sítios certos" confessa-nos Ana Sofia Martins, modelo e atriz, e também uma das embaixadoras da Calzedonia do momento. Na apresentação da linha Fitness da marca, Ana Sofia revela "a verdade é que não temos de nos sentir apenas bonitas na vida, já que estamos a fazer exercício. No ginásio, como na vida. Eu sou contra usar maquilhagem no ginásio, acho excessivo, mas sentirmo-nos bem, porque não?" continua.



Um dos truques da modelo para um corpo fantástico é o pilates. "Tenho praticado pilates, um desporto que descobrir gostar mesmo de fazer porque é impossível não gostar. Trabalhamos músculos que não imaginamos que temos (…) e estamos concentrados naquilo que estamos a fazer. No nosso corpo, na respiração, no movimento, e acaba por ser uma espécie de meditação" revela.



"Gosto muito de correr e esta linha é uma linha térmica e portanto não há a desculpa do frio" salienta. A grande novidade são as leggings da linha fitness TERMICO, desenhadas para desportos de inverno ao ar livre. Esta peça tem um tecido especial no interior das leggings que regula a temperatura corporal e mantem as pessoas quentes. O print refletor KEEP RUNNING permite que as pessoas possam praticar desportos ao ar livre, mesmo à noite. Uma outra vantagem da marca são as leggings da linha fitness, conhecidas por não terem costuras, por serem feitas com tecidos respiráveis e com LYCRA SPORT, uma fibra tecnológica que proporciona o maior conforto possível durante as atividades desportivas.



À coleção foram acrescentadas três soutiens de desporto com copas especialmente desenhadas, que garantem conforto, um fit perfeito graças ao tecido de alta tecnologia que permite uma secagem rápida. A linha é completada por tops – um oversize e um slim-fit – para combinar com as leggings.