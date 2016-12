pub

Amilna Esteva~o é um dos rostos do outono/invernode Tom Ford. No mesmo dia do seu desfile em Nova Iorque, a campanha foi fotografada pela dupla Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

A modelo de 17 anos apareceu este ano em campanhas para a TopShop, Zara, Net-A-Porter. No seu primeiro ano de carreira, com apenas 16 anos, conseguiu o seu primeiro contracto de cosme´tica com YSL. Actualmente encontra-se na lista "The Hot List" no site de moda models.com

Amilna ja´ desfilou para os grandes nomes da moda e para casas histo´ricas como Prada, Fendi, Givenchy, Hermes, Alexander Wang, Marc Jacobs, Kenzo, Burberry, Lanvin, Stella McCartney, entre outros. Igualmente, fotografou para revistas prestigiadas como Vogue Paris, alema~ e brasileira. Fotografou para a Nume´ro, Harpers Bazaar, i-D, Porter, W, V, Antidote, Glamour, Garage, Love e ainda para marcas como Calvin Klein, Ballenciaga e H&M. O seu percurso meteo´rico e´ sino´nimo da exige^ncia e do profissionalismo que mostra, apesar da tenra idade,



Com 1,80m de altura, a jovem nascida no munici´pio do Cacuaco, Luanda percorreu, na sua primeira temporada, as semanas da moda de Nova Iorque, Londres, Paris e Mila~o, fazendo mais de 34 desfiles, em menos de um me^s.

Amilna teve, desde muito nova, forc¸a e determinac¸a~o o que a levou a inscrever-se no concurso promovido pela Da Banda Model Management. Na~o foi so´ em Angola que Amilna chamou a atenc¸a~o. Competindo a ni´vel internacional, Amilna Esteva~o foi a primeira africana, em 30 anos de competic¸a~o Elite Model Look, a garantir a entrada no top 3.