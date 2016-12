pub

Depois de ser imagem na campanha da colecção Outono/Inverno 2016 de Tom Ford, Amilna Estevão agora aparece na campanha de óculos Outono/Inverno 2016. Esta campanha também foi fotografada pela dupla Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

A Amilna ainda arranjou tempo entre trabalhos para dar um salto a Paris para desfilar Balmain e Maison Margiela. Em NY começou o fashion week em grande com Tom Ford a fechar o desfile. Desfilou para Marchesa, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Prabal Gurung, Oscar de la Renta, Brandon Maxwell, Tome e Brock Collection.

A modelo de 17 anos apareceu este ano em campanhas para a TopShop, Zara e Net-A-Porter. No seu primeiro ano de carreira, com apenas 16 anos, conseguiu o seu primeiro contracto de cosmética com YSL. Actualmente encontra-se na lista "The Hot List" no site de moda models.com

Amilna também já desfilou para os grandes nomes da moda e para casas históricas como Prada, Fendi, Givenchy, Hermes, Alexander Wang, Marc Jacobs, Kenzo, Burberry, Lanvin, Stella McCartney, entre outros. Igualmente, fotografou para revistas prestigiadas como Vogue Paris, alemã e brasileira. Fotografou para a Numéro, Harpers Bazaar, i-D, Porter, W, V, Antidote, Glamour, Garage, Love e ainda para marcas como Calvin Klein, Ballenciaga e H&M. O seu percurso meteórico é sinónimo da exigência e do profissionalismo que mostra, apesar da tenra idade,

Amilna teve, desde muito nova, força e determinação o que a levou a inscrever-se no concurso promovido pela Da Banda Model Management. Não foi só em Angola que Amilna chamou a atenção. Competindo a nível internacional, Amilna Estevão foi a primeira africana, em 30 anos de competição Elite Model Look, a garantir a entrada no top 3.