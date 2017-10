Amilna Estevão é o rosto da nova coleção Tatouage Couture da YSL Beauty 2017, ao lado da modelo Staz Lindes e da atriz e cantora Zoë Kravitz. A beleza da modelo angolana de 18 anos conquistou novamente Tom Pecheux, diretor da divisão de beleza da Yves Saint Laurent, tornando-se um dos rostos da campanha da nova linha de batons matte da marca.

De recordar que a manequim venceu aos 14 anos o Elite Model Look de Angola e conquistou ainda o terceiro lugar na Elite Model Look World Final. Amilna Estevão vive actualmente em Nova Iorque e marcará presença pela primeira vez no desfile da Victoria Secret a 28 de novembro.