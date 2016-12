pub

American Tourister anuncia o lançamento da sua loja online, com mais de 100 malas de cabine e malas de viagem em diversas cores, materiais e texturas!

Já em funcionamento, a loja tem uma navegação intuitiva, design clean, fotografias detalhadas de todos os produtos e um serviço diferenciador – na secção "Find the Perfect Cabin Size" – com informações sobre as medidas das malas de cabine para as diferentes companhias aéreas e sugere modelos para esse efeito.

Na loja online estão ainda disponíveis as coleções Air Force 1, Bon Air, Lock'n'roll, Road Quest entre outras, com um desconto de lançamento de 20% e portes gratuitos – para encomendas superiores a 50€. As entregas são feitas via CTT Expresso ou entregues nas lojas Samsonite.

A American Tourister destaca-se pela excelente relação qualidade/preço em toda a sua gama de produtos: desde malas de cabine ultra-leves, ideais para viagens de fim-de-semana e escapadinhas inesquecíveis, passando pelas malas de porão e sacos de viagens com rodas, perfeitas para transportar grandes volumes e para viagens mais longas.