Com a NYFW a acontecer, fizemos uma homenagem a este estilo mais descontraído, que durante anos se inspirou no desporto e no street-wear, e que iremos para sempre identificar como americano.

O grande salto de ascensão de Nova York na comunidade da moda começou no século 20, quando se destacou ao implementar o sportswear como moda, uma ideia completamente inovadora. Uma abordagem muito diferente da de Paris, a capital da moda do mundo. Com o tempo Nova Iorque tornou-se mais influente, sendo agora o lar de algumas das melhores escolas de moda do mundo e onde muitos designers decidem viver e trabalhar.