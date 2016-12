pub

No seguimento da exposição do artista português Amadeo de Souza Cardoso no Grand Palais em Paris, que decorreu entre Abril e Julho deste ano, a âme moi convida a sobrinha trineta do artista, Isabel Rebello Andrade, para a criação de uma mini coleção, a POUR LUCIE. Uma coleção cápsula inspirada em diferentes obras do vasto espólio do artista, associando assim arte e moda, e em Lucie Meynardi Pecetto, a jovem de ascendência italiana por quem o artista se apaixonou em Paris e com quem mais tarde se casou. O projeto engloba o lançamento de 6 carteiras, de edição limitada a 30 modelos de cada, para que em 2018, ano em que se comemora o centenário da morte do artista, a coleção esteja completa e possa ser apresentada na totalidade.

A primeira carteira, agora apresentada e intitulada CHIADO POUR LUCIE, reformula a carteira Chiado da coleção Outono/Inverno 2016 inspirando-se na obra do artista apelidada de Clown, Cavalo, Salamandra.

Todas as cores utilizadas na carteira estão interligadas com esta obra em questão e a pala e a crina, em tons de azul, foram confeccionadas de forma a representar o padrão e o movimento do cavalo na pintura.

A âme moi, fundada por Alberto Gomes e Margarida Jácome e trabalhada pela designer Carlota Costa, é uma marca portuguesa de acessórios de luxo que promove os ofícios e o património cultural da região.

As suas coleções têm muita inspiração nas origens das tradições portuguesas, no entanto, sempre associadas a detalhes funcionais adaptados às necessidades e à satisfação da mulher moderna.